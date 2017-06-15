Испания

Защитник мадридского Реала Начо поделился мнением о предстоящем сезоне для своей команды.

Защитник Галактикос считает, что следующий сезон для мадридцев будет тяжелее предыдущего.

"Последний сезон был успешным не только для команды, я тоже сыграл очень хорошо. Но следующий сезон будет для Реала намного труднее. Ведь мы должны будем защитить наши титулы. Но у нас есть силы, желание и большие надежды", — цитирует Начо AS.

По итогам последнего сезона команда Зинедина Зидана выиграла клубный чемпионат мира, Лигу чемпионов и чемпионат Испании.