Тренер одной из испанских детских команд был уволен после того, как его подопечные разгромили соперника со счетом 25:0.
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15 июня 2017, 21:32
Серранос B U-11 отправил в отставку своего главного тренера после сокрушительной победы над Беникалапом C.
"Мы должны воспитывать в игроках уважение к нашим соперникам. После этого результата мы решили, что тренер должен уйти", — сказал член руководства клуба Пабло Алкаид.
В то же время адвокат тренера настаивает, что его клиент не заставлял игроков забивать как можно больше голов.
Для Беникалапа C это был последний матч сезона, который они завершили на дне турнирной таблицы. Они не набрали ни одного очка в 30 матчах, пропустив при этом 247 голов.