Испания

Тренер одной из испанских детских команд был уволен после того, как его подопечные разгромили соперника со счетом 25:0.

Серранос B U-11 отправил в отставку своего главного тренера после сокрушительной победы над Беникалапом C.

"Мы должны воспитывать в игроках уважение к нашим соперникам. После этого результата мы решили, что тренер должен уйти", — сказал член руководства клуба Пабло Алкаид.

В то же время адвокат тренера настаивает, что его клиент не заставлял игроков забивать как можно больше голов.

Для Беникалапа C это был последний матч сезона, который они завершили на дне турнирной таблицы. Они не набрали ни одного очка в 30 матчах, пропустив при этом 247 голов.