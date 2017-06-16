Полузащитник Андре Гомеш может покинуть Барселону всего через год после перехода в клуб.
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16 июня 2017, 08:44
Как сообщает AS, португальский полузащитник каталонцев, который провел не лучший сезон, может покинуть команду уже нынешним летом.
Прошлым летом Ювентус и Манчестер Юнайтед делали предложение по, тогда еще, игроку Валенсии, но проиграли борьбу Барселоне.
По информации источника, клубы намерены следить за тем, как развивается ситуация вокруг игрока, и в случае, если блаугранас захотят продать игрока, сделают по нему предложения.
Отметим, что главный тренер Барселона Эрнесто Вальверде ранее сообщил, что рассчитывает на полузащитника сборной Португалии в следующем сезоне.