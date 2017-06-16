Испания

Полузащитник Андре Гомеш может покинуть Барселону всего через год после перехода в клуб.

Как сообщает AS, португальский полузащитник каталонцев, который провел не лучший сезон, может покинуть команду уже нынешним летом.

Прошлым летом Ювентус и Манчестер Юнайтед делали предложение по, тогда еще, игроку Валенсии, но проиграли борьбу Барселоне.

По информации источника, клубы намерены следить за тем, как развивается ситуация вокруг игрока, и в случае, если блаугранас захотят продать игрока, сделают по нему предложения.

Отметим, что главный тренер Барселона Эрнесто Вальверде ранее сообщил, что рассчитывает на полузащитника сборной Португалии в следующем сезоне.