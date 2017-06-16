Испания

Мадридский клуб не хочет терять своего лидера.

Роналду сообщил о своем решении покинуть клуб президенту мадридского клуба Флорентино Пересу. Причина такого решения обусловлена последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в неуплате налогов.

Как сообщает Marca, Реал хочет убедить форварда остаться и ранее публично выразил поддержку Криштиану. В Галактикос надеются, что португалец продолжит радовать болельщиков Реала, но не будут удерживать его в команде против воли. Если же дело дойдет до трансфера, то сумма отступных может составить около 400 млн евро.

Вероятным местом продолжения карьеры португальца могут быть Манчестер Юнайтед или ПСЖ.