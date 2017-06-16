Испания

Берлинский клуб продолжает зазывать в свою команду топ-футболистов при помощи социальных сетей.

На прошлой неделе официальный Твиттер Герты опубликовал занимательный пост, в котором немецкий клуб предлагал нападающему Златану Ибрагимовичу место в команде:

No contract at @ManUtd — we've great fans, but still no cash: BUT YOU CAN WIN @bundesliga_de for 1st time 🎉 Think about it @Ibra_official pic.twitter.com/4mx0rEmMXr — Hertha BSC (@HerthaBSC) 9 июня 2017 г.

"Нет контракта с Манчестер Юнайтед – но зато у нас великолепные болельщики. Да, у нас все еще нет денег, но ты можешь впервые выиграть Бундеслигу. Подумай об этом, Златан", — гласит обращение.

Теперь же берлинцы не остались в стороне после новостей о том, что Криштиану Роналду собирается покинуть мадридский Реал.

"Роналду хочет уйти из Реала. Денег у нас нет, но мы можем предоставить галактический вызов, а еще Берлин будет любить тебя, как родного сына. Заинтересован, Криштиану?" — обратилась к нападающему Герта.

Напомним, что ранее в прессе появились слухи о том, что из-за проблем с испанской прокуратурой, которая обвиняет Роналду в уклонении от уплаты налогов, португалец хочет покинуть Королевский клуб.