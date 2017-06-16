Испания

Ричард Мартин уверен, что слухи про уход Криштиану Роналду из Реала — лишь способ добиться повышения зарплаты португальца.

Португальское издание A Bola опубликовало информацию, что Криштиану Роналду не счастлив в Реале и намерен покинуть клуб. Причиной такому решению стало то, что Криштиану в Испании обвиняют в уклонении от уплаты налогов, а клуб ему, якобы выказывает недостаточно поддержки.

"Это не впервые Криштиану Роналду демонстрирует свою власть в Реале, намекая на возможный уход. В 2012 году он использовал интервью, чтобы сказать "Я грустен, и клуб знает, почему". Это спровоцировало приступы паники среди болельщиков и руководства", — уверен корреспондент Reuters Ричард Мартин.

"Нынешний шаг, когда Роналду использует издание из своей собственной страны, чтобы выразить недовольство, очень похож. Стоит также отметить, что люди Роналду создавали ажиотаж вокруг его ухода – они звонили во все испанские СМИ, чтобы рассказать про захватывающую обложку A Bola".

Возможный уход Роналду уже стал поводом для состязания аккаунтов клубов в Твиттере – Спортинг Л, Герта, Бирмингем и даже Арсенал Тула уже пошутили на тему возможного приобретения Криштиану.