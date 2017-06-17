Испания

Эспаньол заинтересован в хавбеке Интера Эвере Банеге, но итальянский клуб просит за его трансфер слишком много денег.

Полузащитник Интера Эвер Банега заинтересовал Эспаньол, — сообщает Джанлука Ди Марцио.

Ранее Попугайчики уже пытались приобрести Эвера и теперь вновь вернулись к этому варианту. Интер запрашивает 12 млн евро за трансфер игрока сборной Аргентины. Эспаньол не готов столько платить, но стороны попытаются достичь компромисса.

Банега уже имеет опыт выступлений в Испании. До перехода в Интер он выступал за Валенсию, Атлетико и Севилью.

Стоит отметить, что вчера (16 июня) Эспаньол объявил о возвращении в клуб знаковой для Попугайчиков персоны – Серхио Гарсии. Форвард присоединился к клубу на правах свободного агента.