Испания

По мнению мадридской раздевалки, слова Криштиану Роналду об уходе из клуба — всего лишь трюк.

В пятницу ряд крупнейших европейских СМИ, в том числе португальская газета A Bola и английское издание Sky Sports сообщили о том, что Криштиану собирается покинуть Мадрид из-за налогового скандала. Роналду якобы недоволен тем фактом, что Реал никак не защищает его от нападок испанской прокуратуры, инкриминирующей нападающему финансовое преступление.

Тем не менее, футболисты Реала считают, что такое поведение Криштиану продиктовано абсолютно иными мотивами.

Как сообщает Marca, игроки королевского клуба обсудили между собой ситуацию с Роналду и пришли к выводу, что португалец подобными методами пытается выбить себе повышение к зарплате. В мадридской раздевалке уверены, что как только Роналду добьется своего, он тут же перестанет говорить об уходе.

Ранее агент Криштиану провел встречу с руководством Реала, в ходе которой сообщил, что его подопечный имеет предложение от клуба АПЛ.

Роналду выступает за Реал с 2009-го года.