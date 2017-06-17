Королевский клуб может приобрести нападающего Ювентуса Пауло Дибалу в случае ухода из команды форварда Криштиану Роналду.
Пауло Дибала, Getty Images
17 июня 2017, 16:58
Как сообщают множественные источники в Испании, в нынешнее межсезонье Роналду намерен покинуть мадридский Реал и перебраться в Манчестер Юнайтед либо ПСЖ.
В случае продажи своего лидера, Бланкос вернутся к варианту с приобретением Пауло Дибалы, которого ранее уже связывали с трансфером в Мадрид.
Королевский клуб долгое время вел переговоры с Ювентусом относительно покупки аргентинца, но, в конечном итоге, разговоры о переходе Дибалы в Реал утихли.
Тем не менее, Мадрид готов вернуться к попыткам приобрести Пауло в том случае, если Криштиану все же уйдет из команды.
Сумма трансфера Дибалы в Реал может составить около 100 млн евро.
В завершившемся сезоне Пауло забил 11 голов и отдал 7 результативных передач в 31-й игре Серии А.