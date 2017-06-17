Нападающий Реала Альваро Мората может остаться в клубе, если уйдет Криштиану Роналду.
Мората может остаться в Реале, Getty Images
17 июня 2017, 20:57
Ситуация с уходом Альваро Мораты в Манчестер Юнайтед может вновь застопориться из-за проблем между Реалом и Криштиану Роналду.
Португалец недоволен, что клуб не встал на его защиту после обвинений в неуплате налогов. Теперь Роналду раздумывает над уходом из Реала, что может поставить под вопрос дальнейшие трансферные планы мадридцев.
В частности, Реал заблокирует трансфер Мораты в Манчестер Юнайтед, если Роналду все-таки покинет клуб.
При этом, сам Мората уже согласовал условия личного контракта с манкунианцами.