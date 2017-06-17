Испания

Нападающий Реала Альваро Мората может остаться в клубе, если уйдет Криштиану Роналду.

Мората может остаться в Реале, Getty Images

Мората может остаться в Реале, Getty Images

Ситуация с уходом Альваро Мораты в Манчестер Юнайтед может вновь застопориться из-за проблем между Реалом и Криштиану Роналду.

Португалец недоволен, что клуб не встал на его защиту после обвинений в неуплате налогов. Теперь Роналду раздумывает над уходом из Реала, что может поставить под вопрос дальнейшие трансферные планы мадридцев.

В частности, Реал заблокирует трансфер Мораты в Манчестер Юнайтед, если Роналду все-таки покинет клуб.

При этом, сам Мората уже согласовал условия личного контракта с манкунианцами.