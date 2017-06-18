Испания

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш уверен, что лидер команды Криштиану Роналду не совершал налоговых махинаций.

Прокуратура Испании подозревает Роналду в уклонении от уплаты налогов примерно на 15 млн евро. Роналду и его окружение отрицают любые правонарушения, но на волне этого появилась информация, что Криштиану намерен покинуть Реал.

Наставник Португалии Фернанду Сантуш верит в невиновность своего подопечного.

"Я был последним тренером Роналду в Португалии, когда ему было 18 лет. И я могу сказать, что ручаюсь за него – а я редко за кого-то ручаюсь. Это честный парень, не только хороший атлет, но и хороший человек".

Сейчас Роналду вместе со сборной Португалии участвует в Кубке конфедераций. Сегодня (18 июня) чемпионам Европы предстоит встреча с Мексикой.