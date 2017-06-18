Испания

Нападающий Арсенала Лукас Перес может продолжить карьеру в Испании.

Нападающий Канониров Лукас Перес готов вернуться в Испанию.Его не устраивает, что он мало играет в Арсенале, 28-летний испанец лишь дважды выходил в стартовом составе на матчи Премьер-лиги.

"Севилья? Кто не хотел бы играть в этой команде? Я в отпуске, но точно не собираюсь проводить еще один такой сезон. Хочу играть", – цитирует футболиста Football Espana.

Рыночная стоимость Лукаса оценивается в 17 миллионов евро.

В своем первом сезоне в Англии Перес сыграл в 11 матчах Премьер-лиги, лишь 2 из которых начинал с первых минут. За отведенное ему время испанец забил 1 гол.