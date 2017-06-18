Лидер Реала Криштиану Роналду назвал условия, при которых он продолжит выступления за мадридский клуб.
Роналду назвал требования Реалу, Getty Images
18 июня 2017, 14:48
Криштиану Роналду назвал условия, при которых разногласия с Реалом останутся в прошлом. Для этого клуб должен выплатить испанским властям 14,7 миллиона евро и штраф, если будет доказана вина португальца в уклонении от налогов.
Требование Роналду является единственным выходом из сложившейся ситуации по мнению самого игрока, который обвиняется в неуплате налогов.
Чтобы удержать свою звезду, Реал готов не только покрыть расходы перед испанскими властями, но и продлить контракт с португальцем еще на один год с сохранением текущих условий.
Ранее Реал назвал сумму, ради которой клуб готов расстаться с Роналду.