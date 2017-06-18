Испания

Форвард Стеван Йоветич направляется обратно в Милан.

Минувший сезон нападающий Стеван Йоветич провел в Севилье на правах аренды. Как сообщил спортивный директор андалузцев Оскар Ариас, игрок вернется в миланский Интер.

"Севилья может справиться с высокой заработной платой Йоветича, но только если не придется платить за трансфер. Или мы можем купить Йоветича, если зарплата футболиста снизится. Нам нужно считать деньги. У нас нет таких финансов, как у Манчестер Сити или Реала. Мы не можем позволить себе Йоветича", — цитирует Ариаса ABCSevilla.

Отметим, что Севилья могла воспользоваться опцией выкупа Йоветича за 14 миллионов евро.