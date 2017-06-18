Испания

Переход полузащитника ПСЖ Марко Верратти в Барселону может привести к трансферу хавбека сине-гранатовых Ивана Ракитича в Ювентус.

Испанская газета Mundo Deportivo пишет о том, что нынешним летом Барселону могут ожидать серьезные изменения в полузащите.

По информации издания, в случае успешной сделки сине-гранатовых по Марко Верратти, каталонцы будут готовы расстаться с его конкурентом за место в центре поля – Иваном Ракитичем.

Хорвата уже продолжительное время пытается подписать Ювентус, которому придется выложить за игрока не менее 35 млн евро.

В свою очередь ПСЖ требует за Верратти 100 млн евро при том, что сам игрок уже попросил у руководства клуба отпустить его.

В завершившемся сезоне Ракитич забил 8 мячей и отдал 6 результативных передач в 32-х матчах Примеры. На счету Верратти 3 гола и 5 ассистов в 28-ми играх Лиги 1.