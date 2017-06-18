Испания

Полузащитник Реала Марко Асенсио доволен своими успехами, однако считает, что должен оставаться собранным и продолжать работать.

Удачный клубный сезон Асенсио, который он завершил голом в победном для Реала финале Лиги чемпионов, продолжился успешными выступлениями Марко за молодежную сборную Испании.

Полузащитник стал автором хет-трика в ворота Македонии U-21, за что удостоился лестных слов от журналистов и болельщиков. Тем не менее, Марко не собирается витать в облаках, а планирует продолжать в том же духе.

"Я рад за себя, но прежде всего я доволен успехом команды в целом", — сказал Марко.

"Теперь все наши мысли о Португалии. У нас нет права на ошибку".

"Чувствую себя очень хорошо. Тренер дает мне много свободы в атаке, что для меня очень удобно. Вы и сами могли видеть, что мне было комфортно на поле. Я очень счастлив".

"Я знаю, что должен продолжать в том же духе и быть готовым ко всему. Я подошел к решающим играм в очень хорошей форме".

"Нужно оставаться спокойным и тяжело работать. Похвала не должна вскружить мне голову", — сказал Асенсио.

В завершившемся сезоне Марко забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи в 23-х матчах Ла Лиги. Помимо этого, Асенсио отличился голом в матче за Суперкубок Европы, забивал в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против Баварии и в финальном противостоянии с Ювентусом.