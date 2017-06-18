Испания

Президент Реала Флорентино Перес не будет чинить препятствий Криштиану Роналду, если тот твердо решит покинуть Сантьяго Бернабеу.

Если главная звезда Реала Криштиану Роналду решит покинуть Бланкос, то президент Сливочных Флорентино Перес не будет становиться у него на пути и упрашивать остаться, поскольку клуб важнее, чем любая его звезда.

Как сообщает Marca, Флорентино Перес заявил, что если Криштиану Роналду действительно решил покинуть Реал, то он должен прямо сказать об этом кому-то из руководства клуба, а не становиться источником слухов, находясь за тридевять земель от Мадрида в составе сборной Португалии.

По словам Переса, ни один футболист не может считать себя более значительным, чем клуб, и припомнил, что это уже не первый случай, когда Криштиану Роналду начинал капризничать.

Реал готов в любой момент отпустить португальца, но, естественно, не даром. Так что воспрянувшие духом ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити должны быть готовы расстаться с парой сотен миллионов евро.