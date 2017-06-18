Испания

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду решил избежать неудобных вопросов после матча с Мексикой.

В своем дебютном поединке на Кубке Конфедераций-2017 сборная Португалии сыграла в ничью с Мексикой (2:2).

Капитан чемпионов Европы был признан лучшим игроком встречи, однако на послематчевую пресс-конференцию так и не явился.

Представители команды сослались на плохое состояние здоровья Криштиану, который, по их словам, не будет отвечать на вопросы ни о прошедшем матче, ни о своем будущем.

Таким образом Роналду продолжает отмалчиваться и никак не комментирует информацию о возможном уходе из Реала.