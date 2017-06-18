Испания

Алавес официально объявил о подписании однолетнего контракта с аргентинским специалистом Луисом Субельдией.

Преемником Маурисио Пеллегрино на тренерском мостике Алавеса стал еще один аргентинец — 36-летний Луис Субельдия.

Как сообщается в официальном заявлении клуба, контракт, подписанный с Субельдией, рассчитан на 1 год. К исполнению своих обязанностей Луис сможет приступить после того, как УЕФА признает его южноамериканскую тренерскую лицензию.

Субельдия завершил карьеру футболиста в 23 года из-за травмы, успев при этом сыграть за юношескую и юниорскую сборные Аргентины 27 матчей, а также 57 — за Ланус. С 2008 года, когда он начал карьеру тренера, он руководил командами в Аргентине, Эквадоре, Мексике и Колумбии более, чем в 300 матчах, и добивался со своими подопечными побед в чемпионатах Аргентины и Эквадора.