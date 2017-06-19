Испания

Реал договорился с Атлетико по трансферу защитника Тео Эрнандеса.

По информации Marca, мадридские Реал и Атлетико согласовали трансфер 19-летнего защитника за 26 млн евро.

Сообщается, что в контракте Тео Эрнандеса есть прописана сумма выкупа, которая равна 24 млн евро, однако Бланкос приняли решение заплатить на два миллиона больше, чтобы "уменьшить давление", поскольку клубы являются "футбольными врагами".

Кроме того, источник говорит, что Матрасники получат эту сумму в результате четырех выплат.

Прошлый сезон Тео провел в аренде в Алавесе, где в 32 матчах сумел отметиться голом и четырьмя ассистами.