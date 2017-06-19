Испания

Защитник сборной Португалии Пепе хочет, чтобы Криштиану Роналду перебрался в Лигу 1.

Как сообщает Marca, будучи в рассположении национальной сборной, Пепе и Криштиану Роналду обсудили положение португальского нападающего.

"Они не встали на твою защиту. Предлагаю перейти в ПСЖ", — заявил Пепе в ходе беседы.

Ранее сообщалось, что Роналду хочет покинуть мадридский клуб в связи с обвинениями испанской прокуратуры о неуплате налогов. Стоит отметить, что ряд клубов готовы выложить за Роналду 150 миллионов евро.

34-летний Пепе, выступающий за Реал с 2007-го года, так и не сумел договориться с клубом о новом контракте, несмотря на желание остаться в столице Испании.