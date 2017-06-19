Испания

Полузащитника миланского Интера Эвера Банеги заинтересовал клубы Ла Лиги.

Как сообщает Marca, Севилья хочет вернуть в свои ряды аргентинского футболиста Эвера Банегу. Также на хавбека Интере претендует Эспаньол.

Главной проблемой для совершения трансфера футболиста является сумма отступных за аргентинца. За Банегу нужно выложить не менее 15 млн евро. Кроме того, футболист просит контракт, более чем на 3 млн евро в год.

Отметим, что аргентинец выступал за Севилью с 2014 по 2016 год.

В минувшем сезоне Банега сыграл 33 матчах, забив 6 мячей и отдав 8 результативных передач.