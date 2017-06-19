Испания

Хорватские власти начали расследование против капитана национальной сборной и полузащитника Реала Луки Модрича, который, возможно, лжесвидетельствовал в суде.

Модрич проходил свидетелем по делу против экс-президента Динамо Здравко Модрича, который подозревается в финансовых махинациях. Предполагается, что он присвоил себе более, чем 15 млн евро из казны Динамо.

Также сообщается, что Мамич заключал завышенные контракты с игроками, которые затем откатывали ему часть денег.

Модрича попросили рассказать о своем переходе в Тоттенхэм в 2008 году. Согласно дополнению к контракту, Лука должен был получить около 50% от стоимости своего трансфера. По словам игрока, он отдал эти деньги людям Мамича.

У прокуратуры вызывает подозрение тот факт, когда именно Модрич подписал это дополнение. В суде Лука утверждал, что в июле 2004, но следствие подозревает, что это было сделано уже после заключения договора с Тоттенхэмом.

В случае, если вина будет доказана, Модричу грозит от 6 месяцев до 5 лет тюремного заключения. К слову, хорватские СМИ отмечали видимый дискомфорт Луки во время дачи показаний в суде.

Хорватские болельщики несколько дней назад выразили свое разочарование в Модриче, указав на его алчность и потребовали лишить Луку капитанской повязки в сборной.