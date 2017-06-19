Испания

Фанаты создали онлайн-петицию, призывающую испанскую налоговую инспекцию оставить в покое форварда мадридского Реала Криштиану Роналду.

Прокуратура обвиняет Криштиану Роналду в уклонении от уплаты налогов на сумму 14,7 миллионов евро, что, как сообщается, подтолкнуло португальца к решению уехать из Испании.

Петицию, которая была создана под девизом "Мы хотим, чтобы Криштиану остался, нам все равно на деньги", на момент публикации подписало более 700 человек.

Некоторые фанаты дополнили свои подписи такими комментариями как "Он невиновен", "Это все ложь, он ничего не должен налоговой инспекции" и "Я не хочу, чтобы КР7 уходил".