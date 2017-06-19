Испания

Президент Севильи Хосе Кастро подтвердил, что они заинтересованы в возвращении Эвера Банеги, который играет за Интер.

Севилья пытается вернуть аргентинского полузащитника Эвера Банегу из Интера.

"Наш спортивный директор общается с Банегой. Мы пока не вступали в переговоры с Интером и не можем гарантировать ему ту заработную плату, которую он получает в Интере, но кто знает... В ближайшие дни у нас должно быть больше конкретной информации", — заявил Кастро.

28-летний Банега выступал за Севилью в период с 2014-го по 2016-й год, дважды подряд выиграв с Нервионцами Лигу Европы.

Летом 2016 года он перешел в Интер свободным агентом, сыграв с тех пор за "нерадзурри" 33 матча, в которых забил шесть голов.