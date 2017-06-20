Испания

Президент Реала Флорентино Перес заверил, что клуб не намерен отпускать нападающего Криштиану Роналду — разве что кто-то выплатит клаусулу португальца.

Недавно прокуратура Испании подала в суд жалобу на то, что Роналду систематически уклонялся от уплаты налогов и скрыл таким образом почти 15 млн евро. Затем последовала информация, что Роналду намерен покинуть Реал.

"Мы еще не разговаривали с Криштиану, но поговорим в ближайшие дни. У него клаусула в миллиард евро. Пока ее кто-то не заплатит, Роналду не уйдет", — заявил Перес Onda Cero.

"Это все очень странно. Я буду защищать Криштиану как игрока и как человека. Я знаю, что это хороший парень, настоящий профессионал. Мне больно видеть, что его считаю правонарушителем. Не знаком полностью с его налоговой ситуацией, но я не сомневаюсь в Криштиану. Он говорил, что использует ту же структуру, что и в Великобритании и с этим нет никаких проблем".

"Роналду не злится по поводу того, кто заплатит штраф. Он всегда хотел следовать правилам. Мы выпустили заявление в его поддержку. Пока что это все, что может сделать Реал. Роналду должен выполнить свои налоговые обязательства, это все решит".

Слухи прочат Роналду уход в ПСЖ, Ман Сити или Манчестер Юнайтед. Контракт Криштиану с Реалом действителен до 2021 года.