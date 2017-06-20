Испания

Полузащитник Барселоны Рафинья может снизить стоимость трансфера защитника Арсенала Эктора Бельерина.

Рафинья хочет покинуть Барселону, чтобы получать больше игрового времени. Хавбек хотел бы продолжить карьеру в АПЛ, в особенности – в Арсенале, так как уверен, что сможет там раскрыться. Канониры также были бы рады заполучить бразильца.

По информации Marca, Барселона может использовать этот интерес, чтобы снизить цену на защитника Канониров Эктора Бельерина. Каталонцы оценивают Рафинью в 30 млн евро.

Кроме Бельерина СМИ приписывают Барселоне интерес к его коллеге из Бенфики Нельсону Семеду.

Также слухи прочат в Арсенал еще одного игрока Барселоны — полузащитника Арду Турана.