Испания

Президент Реала Флорентино Перес признался, что клуб следит за прогрессом форварда Монако Килиана Мбаппе и вратаря Милана Джанлуиджи Доннаруммы.

СМИ утверждают, что Реалу давно интересен Мбаппе, а сам форвард стремится перейти именно в мадридский клуб.

"Зидан видел Мбаппе, когда тому было еще 16 лет. Килиан очень нравится Зидану. Мы не могли подписать его из-за возраста", — признался Перес Onda Cero.

"У Мбаппе хорошие задатки. Несомненно, он станет великим игроком. Конечно же, мы следим за ним".

Также Реалу приписывают интерес к голкиперу Милана Джанлуиджи Доннарумме, который через год станет свободным агентом.

"Все говорят, что это великолепный игрок, который станет заменой Джанлуиджи Буффону. Кажется, у него есть все для этого. За ним мы тоже следим, но комментировать свои действия не будем".

Уже несколько лет с переходом в Реал связывают вратаря МЮ Давида Де Хеа, раньше игравшего за мадридский Атлетико.

"Мы не говорили с Де Хеа. В 2015 году этот вопрос стоял на повестке дня, но тогда обстоятельства сложились неблагоприятно. Наши футболисты очень довольны Кейлором, тренер тоже. Мне нравится Кейлор Навас. Почему мы хотели подписать Де Хеа раньше? Потому что Зидан не знал Наваса".

В нынешней кампании Навас был основным стражем ворот Реала в чемпионате и Лиге чемпионов. Вместе с командой Кейлор выиграл оба турнира.

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