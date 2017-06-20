Испания

В следующем месяце нападающему Реалу Криштиану Роналду предстоит ответить перед судом.

Ранее испанская прокуратура обвинила Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро в период с 2011 по 2014 год.

Сам игрок категорически отрицает свою вину и даже угрожает своему клубу уходом.

Криштиану якобы недоволен тем фактом, что боссы клуба никак не защищают его от нападок испанских органов.

Как информирует AS, испанский суд известил португальца о дате слушания. Так, 32-летний форвард должен прибыть в суд Мадрида утром 31 июля.

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