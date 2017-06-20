Испания

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо обвиняется в неуплате налогов на сумму € 3,3 млн.

Прокуратура Испании выдвинула обвинения в неуплате налогов экс-главному тренеру мадридского Реал Жозе Моуриньо, сообщает AS.

54-летний специалист возглавлял Реал и проживал в Испании с 2010 года по 2013. По информации источника, в период с 2011 по 2012-й год Моуриньо не заплатил налогов на общую сумму 3,3 миллиона евро. португальцу предъявили иск по двум налоговым преступлениям.

Отметим, что на прошлой неделе обвинения в неуплате налогов были выдвинуты лидеру Реала Криштиану Роналду.