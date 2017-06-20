Испания

Защитник Барселоны Лукас Динь развеял слухи о том, что он намерен покинуть каталонцев.

В начале нынешнего сезона Динь перешел в Барселону из ПСЖ. За всю кампанию Лукас провел 26 поединков во всех турнирах. По слухам, француз хотел покинуть клуб.

"Я слышал некоторые сплетни, которые утверждали, что я могу уйти. Но это чушь, это выдумки", — заявил Динь Mundo Deportivo.

"Само собой, я останусь в Барселоне. Моя цель – играть за Барсу в ближайшие несколько лет. Нет никаких обсуждений моего будущего".

"Я ожидаю следующей кампании. Хочу сражаться, чтобы играть больше и оставить след в истории Барселоны, выиграв с командой много трофеев".

Контракт Диня с каталонцами рассчитан до июня 2021 года.