Испания

Мадридсский клуб может подписать игрока Челси Нголо Канте.

Реал намерен приобрести полузащитника Челси НГоло Канте, сообщает Don Balon. Галактикос активно изучают футболиста сборной Франции и купят его в летнее трансферное окно.

Сообщается, что Сливочные хотели заполучить Канте еще во времена его выступлений за Лестер.

Контракт Канте с Челси действует до лета 2021 года. Рыночная стоимость лучшего футболиста АПЛ сезона-2016/17 составляет 40 миллионов евро.

Летом 2016-го года Канте перешел из Лестера в Челси и завоевал два чемпионских титула АПЛ подряд с разными командами.