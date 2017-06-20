Испания

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо отреагировал на обвинения испанской прокуратуры в неуплате налогов.

Прокуратура Испании обвинила бывшего наставника мадридского Реала Жозе Моуриньо в неуплате налогов на сумму 3,3 миллиона евро.

Тем не менее, Моуриньо, отрицающий свою виновность, выступил с официальным заявлением.

"Жозе Моуриньо не получал никаких уведомлений относительно опубликованных сегодня новостей. На данный момент ни испанские налоговые органы, ни прокурор не связывались с Жозе Моуриньо или его советниками, которые были наняты для инспекционного процесса", — гласит заявление.

"Жозе Моуриньо, который жил в Испании с июня 2010 года по май 2013 года, заплатил более 26 миллионов евро налогов, со средней налоговой ставкой более 41%, и принял предложение о регуляризации, сделанное испанскими налоговыми органами в 2015 году в отношении 2011 и 2012 годов, а такэе заключил соглашение об урегулировании в 2013 году".

"В свою очередь испанское правительство, через Налоговый департамент, выдало свидетельство, в котором подтвердило, что он урегулировал свое положение и соблюдал все свои налоговые обязательства".