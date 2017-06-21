Испания

Нападающий Реала Криштиану Роналду получил ожидаемую поддержку от руководства клуба.

Испанская газета AS пишет, что Роналду близок к тому, чтобы изменить свое решение об уходе из Реала.

По информации издания, португалец был крайне тронут недавним объемным интервью президента Королевского клуба Флорентино Переса, в котором он выразил Криштиану долгожданную поддержку.

"Криштиану Роналду – игрок Реала, и он продолжит выступать за нас", — уверенно сказал Флорентино.

Роналду уже сообщил, что раздумывает над тем, чтобы остаться в Реале, однако окончательное решение португалец примет после личной встречи с Пересом.