Нападающий Реала Криштиану Роналду получил ожидаемую поддержку от руководства клуба.
Флорентино Перес и Криштиану Роналду, Getty Images
21 июня 2017, 11:29
Испанская газета AS пишет, что Роналду близок к тому, чтобы изменить свое решение об уходе из Реала.
По информации издания, португалец был крайне тронут недавним объемным интервью президента Королевского клуба Флорентино Переса, в котором он выразил Криштиану долгожданную поддержку.
"Криштиану Роналду – игрок Реала, и он продолжит выступать за нас", — уверенно сказал Флорентино.
Роналду уже сообщил, что раздумывает над тем, чтобы остаться в Реале, однако окончательное решение португалец примет после личной встречи с Пересом.