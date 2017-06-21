Испания

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти достиг договоренности с Барселоной касательно условий личного соглашения.

Барселона уже давно является одним из главных претендентов на полузащитника парижан Марко Верратти. Сам игрок также говорил о своей готовности перейти в стан блаугранас. Недавно итальянец даже заявил руководству клуба, что он не намерен возвращаться в Париж.

Как информирует Calciomercato.com, агенту Верратти Донато Ди Кампли удалось договориться с сине-гранатовыми об условиях личного контракта. Теперь дело остается за клубами, но здесь есть загвоздка.

Барселона понимает, что сейчас Верратти и руководство французского клуба находятся не в лучших отношениях, поэтому испанцы боятся зайти в тупик в переговорах и вовсе испортить отношения с коллегами. Ввиду этого представители блаугранас попросили игрока повлиять на боссов клуба.

Также издание отмечает, что свое "добро" на трансфер дал лидер Барселоны Лионель Месси. Похоже, что без участия Лионеля сейчас не состоится ни один трансфер.

В минувшем сезоне 24-летний Верратти провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 8 ассистов.