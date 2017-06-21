Испания

Прошлым летом форвард Барселоны Лионель Месси чуть было не покинул Испанию.

Как информирует Mundo Deportivo, летом 2016-го года Лео хотел завершить свою историю с Барселоной и отправиться покорять Англию. Там аргентинец хотел воссоединиться с экс-наставником блаугранас Хосепом Гвардиолой.

Отмечается, что в тот период Лео был крайне удручен поражением сборной Аргентины в финале Копа Америка, а также преследованиями со стороны испанской прокуратуры в отношении налогового мошенничества.

В итоге на решение Месси остаться в Испании повлияли беседы с президентом клуба Хосепом Бартомеу и со своим другом и партнером по команде Луисом Суаресом. Именно эти люди убедили лидера сине-гранатовых продолжить карьеру в Барселоне.

Месси начинал профессиональную карьеру именно в Барселоне. Всего нападающий провел за свою команду 631 матч во всех турнирах и забил 539 голов.