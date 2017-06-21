Испания

Голкипер Андрес Фернандес продолжит карьеру в Испании.

Вильярреал сообщил на своем официальном сайте о выкупе прав на голкипера Андреса Фернандеса у Порту. Отметим, что вратарь прошедший сезон провел в испанской команде на правах аренды.

30-летний футболист подписал соглашение сроком до лета 2021 года. Также сообщается, что сумма сделки составила окло двух миллионов евро.

В Порту Фернандес играл с 2014 года.

В минувшем сезоне Фернандес сыграл в чемпионате Испании 15 матчей, пять из которых отстоял на ноль.