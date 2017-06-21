Испания

Президент Реала Флорентино Перес мечтает об очередной победе в самом престижном турнире Старого Света.

Реал становился обладателем трофея Лиги чемпионов 12 раз. По этому показателю никто не может похвастаться лучшим результатом.

Кроме того, Сливочные стали первыми, кому удалось завоевать трофей дважды кряду. Президент бланкос Флорентино Перес заверил, что его команда постарается и в третий раз победить в турнире.

"Реал хочет войти в историю и в третий раз кряду выиграть Лигу чемпионов. Это наш новый стимул. Игроки уже даже обсудили этот вопрос", — сказал Перес.

Отметим, что при жеребьевке групповой стадии ЛЧ Реал будет находиться в первой корзине.