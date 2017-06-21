Испания

Полузащитник Гуанчжоу Эвергранд Паулиньо может перебраться в Испанию.

Как информирует Goal.com, Барселона уже вступила в переговоры с китайским клубом касательно трансфера 28-летнего полузащитника Паулиньо.

Отметим, что блаугранас пытались оформить трансфер бразильца еще в 2013-м году, однако тогда игрок выбрал Тоттенхэм, за который провел два сезона. После карьеры в АПЛ Паулиньо отправился в Китай.

Отметим, что кроме Барселоны в услугах игрока заинтересована Бавария.

С 2011 года Паулиньо выступает за сборную Бразилии. На его счету 9 голов в 39 матчах.