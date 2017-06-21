Испания

34-летний Пепе, выступающий за Реал с 2007-го года, так и не сумел договориться с клубом о новом контракте, несмотря на желание остаться в столице Испании.

"Я не говорил с Пепе. Если он покинет клуб, то мне хотелось бы, чтобы он сделал это соответствующим образом и со всеми почестями. Я бы хотел, чтобы Пепе остался в Реале еще на год. Думаю, что он сможет играть на своем нынешнем уровне не более года, а он хочет двухлетний контракт", — приводит слова Переса Marca.

В нынешнем сезоне Пепе сыграл за Реал 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.