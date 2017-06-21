Испания

Полузащитник Динамо Юнес Бельханда привлек внимание Севильи.

Как сообщает Radio Marca, новый наставник Севильи Эдуардо Бериццо лично заинтересован в трансфере Бельханда.

Динамо оценивает марокканца в 9 миллионов евро.

Ранее предполагалось, что хавбек продолжит карьеру в чемпионате Турции – Галатасарай должен был заплатить за его трансфер 8 млн евро.

Новый наставник Динамо Александр Хацкевич ранее сказал, что Бельханда должен появиться в расположении клуба с 1 июля. Однако по риторике специалиста было понятно, что он не особо рассчитывает на то, что Юнес останется в команде.

В нынешнем сезоне Бельханда стал бронзовым призером чемпионата Франции с Ниццей. На счету хавбека 3 гола и 6 ассистов в 31 матче Лиги 1.