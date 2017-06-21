Испания

Вингер Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в этом году 32 мяча за клуб и сборную — столько же, сколько форвард Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси.

Роналду открыл счет во встрече Португалии и России на Кубке конфедераций. На 8-й минуте чемпион Европы головой замкнул подачу Рафаэля Геррейру.

Таким образом, на счету Роналду стало 32 гола за Реал и Португалию в 2017 году. Столько же забил за Барселону и сборную Аргентины Лионель Месси. Это лучший показатель среди игроков топ-5 европейских лиг.

Ближе всего к лучшим игрокам мира последних 9 лет находятся Харри Кейн (Тоттенхэм и сборная Англии, 28 мячей), Роберт Левандовски (Бавария и Польша, 27) и Эдинсон Кавани (ПСЖ и Уругвай, 26).

Если брать последний год (с 22 июня прошлого года и по сегодня), то Роналду обошел Месси по количеству голов – 58 против 57. У Левандовски и Кавани – по 55.

Кроме того, теперь Роналду забивал на каждом значительном международном турнире, в котором брал участие – чемпионат мира, чемпионат Европы, Олимпийские игры, Кубок конфедераций, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.