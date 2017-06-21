Бывший директор ПСЖ Патрик Клюйверт уверен, что парижане не продадут полузащитника Марко Верратти даже за 100 миллионов евро.
Марко Верратти, Getty Images
21 июня 2017, 21:14
Бывший нападающий Барселоны Патрик Клюйверт, который покинул должность директора по футболу в ПСЖ этим летом, уверяет, что парижский клуб сделает все возможное, чтобы удержать Верратти.
"Он стоит более 100 миллионов евро и президент не даст ему уйти", — заявил Клюйверт.
"Не могу утверждать на 100%, но будет очень трудно оформить его трансфер. Я знаю, что Марко хочет перейти в Барселону, но хозяевами в этой ситуации является ПСЖ".
Итальянский полузащитник остается главной целью Барселоны в это трансферное окно.