Испания

Футболист Боруссии Д Усману Дембеле может продолжить играть в футбол в Испании.

Каталонцы продолжают уговаривать Шмелей продать форварда Усману Дембеле. Барса готова заплатить за француза 50 миллионов евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Отметим, что дортмундцы намерены выручить за трансфер Дембеле около 90 миллионов евро.

По итогам сезона Дембеле получил награду лучшему молодому игроку Бундеслиги.

В прошлом сезоне на счету Усмана 32 матча в Бундеслиге, в которых он отметился 6 голами и 12 ассистами.