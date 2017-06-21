Президент мадридского Реала Флорентино Перес сообщил, что полузащитник Королевского клуба Иско подпишет новый контракт.
Иско, Getty Images
21 июня 2017, 23:37
Полузащитник мадридского Реала Иско подпишет новый контракт после возвращения из отпуска.
"У Иско были определенные сомнения, от этого и небольшие задержки. Сейчас мы, кажется, все уладили и он подпишет новый контракт, когда вернется из отпуска", — заявил Перес.
В прошедшем сезоне Иско провел за Реал 36 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.