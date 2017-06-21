Испания

Президент мадридского Реала Флорентино Перес сообщил, что полузащитник Королевского клуба Иско подпишет новый контракт.

Полузащитник мадридского Реала Иско подпишет новый контракт после возвращения из отпуска.

"У Иско были определенные сомнения, от этого и небольшие задержки. Сейчас мы, кажется, все уладили и он подпишет новый контракт, когда вернется из отпуска", — заявил Перес.

В прошедшем сезоне Иско провел за Реал 36 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.