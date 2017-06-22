Испания

Нападающий Барселоны Мунир Эль Хаддади желает выступать за мароканскую национальную команду.

В 2014-м году принадлежащий Барселоне форвард был вызван в национальную команду Испании, проведя за Фурию Роху один матч.

Помимо этого, Мунир имеет на своем счету множество игр за испанские сборные разных возрастов, но в итоге родные корни взяли над футболистом верх.

Как сообщает Onda Cero, Эль Хаддади уже подписал документ о смене испанского гражданства на мароканское, и будет защищать цвета именно этой сборной с африканского континента.

Эль Хаддади все еще остается дождаться разрешения от ФИФА, прежде чем он впервые сможет выйти на поле в футболке национальной сборной Марокко.

Мунир, как и его отец и мать, родился на мароканской земле, в последствии перебравшись жить в Испанию.