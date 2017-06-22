Испания

Нападающий Манчестер Сити Нолито продолжит карьеру в Севилье.

После неудачного сезона на Туманном Альбионе Нолито возвращается в Испанию, где ранее успешно выступал за Сельту.

Нападающий будет защищать цвета Севильи, которая уже согласовала контракт с Манчестер Сити. По условиям договора команда из Андалусии возьмет игрока в годичную аренду, при этом будет иметь право выкупа за 8 млн евро.

Помимо этого, Севилья будет платить зарплату Нолито, которая составляет 3 млн евро в год, в полном размере.

В завершившемся сезоне испанец забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи в 19-ти поединках АПЛ.