Полузащитник Интера Эвер Банега вернется в свой бывший клуб.
Эвер Банега, Getty Images
22 июня 2017, 12:11
Так и не нашедший себя в Интере аргентинец продолжит карьеру в привычной для него Испании.
Как сообщает Sky Sport Italia, Банега близок к подписанию контракта с Севильей. За своего бывшего игрока андалусийцы заплатят 9 млн евро.
В свое время 28-летний Эвер присоединился к нерадзурри в качестве свободного агента.
В завершившемся сезоне на счету Банеги 6 голов и 6 результативных передач в 28-ми поединках Серии А.