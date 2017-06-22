Испания

Полузащитник Интера Эвер Банега вернется в свой бывший клуб.

Так и не нашедший себя в Интере аргентинец продолжит карьеру в привычной для него Испании.

Как сообщает Sky Sport Italia, Банега близок к подписанию контракта с Севильей. За своего бывшего игрока андалусийцы заплатят 9 млн евро.

В свое время 28-летний Эвер присоединился к нерадзурри в качестве свободного агента.

В завершившемся сезоне на счету Банеги 6 голов и 6 результативных передач в 28-ми поединках Серии А.