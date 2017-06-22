Испания

Бывший полузащитник мадридского Реала Луиш Фигу считает, что для клуба не будет трагедией, если нападающий Криштиану Роналду уйдет.

Обладатель Золотого мяча 2000-го года не верит в то, что Роналду покинет мадридский Реал. При этом Фигу придерживается мнения, что Королевский клуб не многое потеряет с уходом своего лучшего бомбардира.

"Для такого перехода нужно соблюсти многие нюансы. Я бы сказал, что таких нюансов даже слишком много", — начал Фигу.

"Если Криштиану твердо решит уйти, он покинет Реал. Но я не думаю, что это произойдет".

"В любом случае я считаю, что незаменимых людей нет, тем более для Реала. Мадрид не может полагаться на одного Криштиану, история этого великого клуба говорит о том, что они всегда выше этого. Реал важнее отдельных игроков, президентов или кого бы то ни было", — подытожил Фигу.

По слухам, на Криштиану Роналду претендует Манчестер Юнайтед. Сам же португалец, согласно последней информации, готов остаться в Реале после того, как президент клуба Флорентино Перес публично выразил ему свою поддержку.