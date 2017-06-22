Испания

Нападающий Реала Мариано Диас может отправится за игровой практикой во Францию.

В нынешнем сезоне третий форвард Реала стал раскрываться, демонстрируя весьма яркий футбол в то короткое время, которое ему выделял на поле главный тренер Мадрида Зинедин Зидан.

Тем не менее, конкуренция в стане Бланкос столь высока, что Королевский клуб хочет предоставить нападающему возможность регулярно играть и развиваться в другой команде.

Как сообщает Marca, приобрести Мариано готов Лион. Французский клуб предлагает за игрока 10 млн евро. В свою очередь Реал хочет выручить 15 млн, при этом обязательно включив в контракт право обратного выкупа.

Нынешним летом Лион, скорее всего, покинет Александр Ляказетт, потому Диас может получить свой шанс стать одним из лидеров Олимпика.

В завершившемся сезоне Мариано принял участие в 8-ми матчах Ла Лиги, отличившись одним голом. Помимо этого, Диас записал на свой счет 4 забитых мяча в Кубке Испании.